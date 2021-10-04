Администрация Фрунзенского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова» касательно переноса остановки 41 маршрута.

Напомним, сегодня саратовцы пожаловались в соцсетях на необычный способ оповещения о переносе конечной остановки маршрутки №41. Очевидец сфотографировал табличку из картона, примотанную скотчем к близлежащему столбу.

—Остановочный павильон по указанному адресу был перенесен к дому № 17 по Мирному переулку для удобства граждан. В настоящее время объявление убрано. Перевозчику будут даны рекомендации о размещении объявлений об остановках в транспорте, — написала администрация.