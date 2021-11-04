Администрация Фрунзенского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» о ночном пожаре в гостинице «Россия» на проспекте.

-Здание бывшей гостиницы «Россия» является объектом культурного наследия. Четырехэтажное нежилое здание находится в частной собственности 15 юридических и физических лиц.

В летний период специализированной организацией ООО «АПП РаРитет» Самара были проведены первоочерёдные противоаварийные работы по восстановлению простенков и усилению аварийного участка здания гостиницы.