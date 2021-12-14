Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала пробку на Московской улице, о которой рассказывалось в нашей публикации.

Напомним, саратовцы пожаловались на пробку, причиной которой стал новоустановленный светофор на пересечении Песчано-Уметского тракта и Московского шоссе. Судя по всему, алгоритм его работы не был продуман до конца, что и привело к «закупориванию» участка улицы.

-Светофорный объект на пересечении Московского шоссе/ул. Песчано-Уметской был установлен в рамках проведения мероприятий по ликвидации очагов аварийности на дорогах города. В настоящее время прорабатывается вопрос корректировки режимов работы данного светофора, — ответили в администрации.