Администрация Волжского района Саратова ответила на ситуацию с дачниками, у которых без полива сгорел весь урожай.

Напомним, что ранее мы писали о 32 дачных кооперативах, на которых вода отсутствовала с 1 мая. Дачники жаловались на пожароопасную ситуацию и делились фотографиями сухих грядок. Они сообщали, что насосная станция перестала работать после того, как попала в частную собственность.

— Как только владельцы участков впервые заявили о проблеме с поставкой воды, администрацией района была начала работа по установлению балансодержателя насосной станции. В настоящее время вместе с собственником объекта прорабатывается вопрос по восстановлению водоснабжения в целях полива, — сообщает администрация.