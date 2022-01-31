Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» о жалобах горожан на парковку водителей у КФС.

Напомним, горожане пожаловались, что водители паркуются там в несколько рядов, что приводит к пробкам.

-Функции по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований правил дорожного движения возложены на ГИБДД. Информация для проведения рейдов с целью привлечения водителей к административной ответственности и эвакуации транспортных средств направлена в ОГИБДД, — ответили в администрации.