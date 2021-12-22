Администрация Волжского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова«, в которой сообщалось о разломанном асфальте в центре города.

Напомним, во время очистки тротуаров на улице Радищева недалеко от проспекта Кирова было испорчено асфальтовое покрытие. Ранее коммунальные службы собирали снег с помощью лопат.

— Администрация Волжского района сообщает, что по данному факту администрацией района проводится проверка. Мероприятия по восстановлению асфальтового покрытия будут выполнены после установления ресурсоснабжающей организации, проводящей работы на данном участке, — пишут в ответ.