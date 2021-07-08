Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о расторжении муниципальных контрактов с ООО «Колизей» за выполнение работ по ремонту тротуаров во Фрунзенском районе города.

Отмечается, что ранее к подрядчику предъявляли претензии со стороны муниципалитета и прокуратуры, а администрация Октябрьского района разорвала с ним договорные отношения из-за некачественной работы и отставаний по срокам.

За неисполнение своих обязательств ООО «Колизей» выплатит муниципалитету неустойку.

— Эта ситуация должна стать очередным показательным примером того, что город не намерен сотрудничать с теми, кто не готов к добросовестной работе на благо Саратова, соответствующей стандартам и требованиям, — отметил градоначальник.