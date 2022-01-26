В связи с повреждением на напорном канализационном коллекторе ООО «КВС», сегодня, 26 января, произошла течь стоков,

которая привела к подтоплению в микрорайоне Улеши – на улице Чернышевского и расположенных ниже улицах и проездах.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил своему первому заместителю Дмитрию Алексееву и главе администрации Заводского района Олегу Курицыну взять ситуацию на личный контроль.

-Последствия излива необходимо максимально оперативно устранить, чтобы не усугублять дорожную ситуацию, — потребовал глава Саратова.

Представители администрации района Курицын и Чирсков провели осмотр места аварии.

Сейчас ресурсоснабжающая организация приступила к ремонтным работам, канализационные сети переключены на резервную

линию. Компания должна устранить последствия излива. Проведение работ и разрешение ситуации находится на контроле руководителя районной администрации.