Администрации Фрунзенского района прокомментировала публикацию, в которой сообщалось о разрушающемся фасаде здания в центре Саратова.

От дома, находящегося на Чапаева, 68/70, обвалилась груда кирпичей на прохожую часть.

Была проведена встреча с одним из собственников нежилых помещений находящихся на 3-м этаже здания, где произошло обрушение. Решено укрепить оконные проёмы и восстановить обрушенную кирпичную кладку и штукатурку фасада.

Работы запланированы на 28 февраля. В настоящее время опасный участок огражден и проведены мероприятия по очистке тротуара.