Администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» о проверке следователей в затопленном доме на улице Челюскинцев. —Компания, которая раньше занималась управлением указанным домом – ООО Восток – признана банкротом. Жителями дома не выбрана управляющая компания или иная форма управления домом. В связи с этим администрацией Кировского района инициировано общее собрание собственников по данному вопросу.

Подтопление подвала в третьем подъезде вызвано засорением канализационного профиля. Работы по прочистке выполнены. Осушение подвала проводилось неоднократно и будет проведено снова по мере высвобождения аварийной бригады, — рассказали в пресс-службе.