Представителю администрации одной из местных турбаз, попавшемуся при попытке дать взятку должностному лицу, вынесен приговор, сообщает пресс служба следственного комитета по Саратовской области.

Мужчина пытался передать сумму в миллион рублей должностному лицу — представителю газоснабжающей организации в салоне своего автомобиля. Целью взятки было уменьшение суммы задолженности за незаконное использование турбазой природного газа. Это была лишь часть оговоренной ранее суммы в полтора миллиона рублей. Сотрудник газовой службы отказался взять деньги.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. На данный момент ему вынесен приговор в виде штрафа в 1,3 миллиона рублей.