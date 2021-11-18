Администрация Ленинского района ответила на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось про жалобу жителей на разбросанный вокруг контейнеров мусор.

Напомним, горожане пожаловались, что на улице Гвардейской службы убрали только мусор в баках, при этом оставив разбросанный вокруг лежать дальше.

-Ответственность за устройство, выбор места расположения, а также содержания места сбора отходов лежит на управляющей организации. В настоящий момент администрацией района ведется работа по досудебному урегулированию вопроса с управляющими компаниями об организации мест (площадок) накопления ТКО, а также надлежащем обустройстве и содержании существующих мест накопления. В случае, если управляющей организацией не будут приняты меры, вопрос будет решаться в судебном порядке, — прокомментировали в ведомстве.