Администрация Волжского района ответила на публикацию «Новостей Саратова» о падении кирпичей на головы саратовцев.

Напомним, жители пожаловались на опасное место на Кутякова, 22. Там регулярно осыпается фасад дома, не первый раз на тротуар летят кирпичи.

-Администрация Волжского района сообщает, что этот вопрос находится в ведении

организации, управляющей многоквартирным домом. Комитетом по ЖКХ в

адрес ООО УК «СервисДом» будет направлено предостережение о

недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, а

также обращение о необходимости принятия мер по недопущению

дальнейшего разрушения балкона. УК должна обезопасить территорию.

Для проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО

УК «СервисДом», жителям необходимо направить в адрес комитета по ЖКХ

соответствующее обращение с указанием адреса многоквартирного дома и

описанием конкретных фактов нарушения обязательных требований

жилищного законодательства. Основанием для проведения внеплановой

проверки могут являться обращения в простой письменной форме, либо в

электронном виде с обязательной идентификацией или аутентификацией

(например, через ГИС ЖКХ), — ответили в ведомстве.