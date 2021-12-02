Администрация Волжского района ответила на публикацию «Новостей Саратова» о падении кирпичей на головы саратовцев.
Напомним, жители пожаловались на опасное место на Кутякова, 22. Там регулярно осыпается фасад дома, не первый раз на тротуар летят кирпичи.
-Администрация Волжского района сообщает, что этот вопрос находится в ведении
организации, управляющей многоквартирным домом. Комитетом по ЖКХ в
адрес ООО УК «СервисДом» будет направлено предостережение о
недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, а
также обращение о необходимости принятия мер по недопущению
дальнейшего разрушения балкона. УК должна обезопасить территорию.
Для проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО
УК «СервисДом», жителям необходимо направить в адрес комитета по ЖКХ
соответствующее обращение с указанием адреса многоквартирного дома и
описанием конкретных фактов нарушения обязательных требований
жилищного законодательства. Основанием для проведения внеплановой
проверки могут являться обращения в простой письменной форме, либо в
электронном виде с обязательной идентификацией или аутентификацией
(например, через ГИС ЖКХ), — ответили в ведомстве.