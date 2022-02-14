Администрация Волжского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о рухнувшем козырьке дома в центре города.

Напомним, упал навес магазина по улице Московская. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Причиной обрушения у офиса интернет-магазина Lamoda стал скопившийся на

-В настоящее время сотрудниками администрации был осуществлен выход на место и произведен осмотр территории. Ведутся работы по установлению собственника, после чего будут приняты меры по устранению последствий обрушения козырька, — ответили в пресс-службе.