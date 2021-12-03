Комитетом дорожного хозяйства администрации города был проведен инспекционный выезд в приют НКО «Верность — Саратов». Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Напомним, что между администрацией и данной организацией в начале ноября по итогам аукциона было заключено три контракта на осуществление отлова безнадзорных животных.

Ранее уже были выявлены нарушения условий контракта. Компания замечена за несоблюдением сроков отлова собак, отсутствием квалифицированных специалистов в

области ветеринарии и непредставлении документации.

-В ходе инспекционного выезда предъявлены 65 собак, отловленных со слов подрядчика на территории Заводского района, 40 — Ленинского района, 20 — центральных районов города. На территории приюта есть специализированный транспорт для отлова безнадзорных животных. В ближайшее время руководитель организации обязуется представить документацию и фотовидеоматериалы,

подтверждающие факт отлова именно с указанных в заявках адресов, — прокомментировал ситуацию в приюте начальник отдела по благоустройству и транспорту комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Олег Лукавенко.



Также имеются вопросы по содержанию животных в приюте. Сейчас Управлением ветеринарии правительства в отношении НКО «Верность — Саратов» выдано предписание об устранении нарушений в содержании животных до 8 декабря.