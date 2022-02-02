Администрация Октябрьского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о получении женщиной травм из-за схода ледяной глыбы.

Напомним, сегодня, 2 февраля, 58-летняя женщина получила травмы в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома № 4 по улице Провиантской.

-Кровля многоквартирного дома № 4 по ул. Провиантская плоская. По предварительной информации, сход наледи, причинивший вред здоровью, произошел с козырька балкона. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за причинение вреда несет собственник жилого помещения указанного многоквартирного дома, — ответили в пресс-службе.