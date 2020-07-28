В администрации Заводского района Саратова отреагировали на публикацию информационного портала «Новости Саратова» о пешеходном переходе, ведущем в заросли кустарника. Ответ пришел на электронную почту редакции.

Чиновники пишут, что вопрос целесообразности переноса «зебры» будет рассмотрен на комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения и при достаточном финансировании эти работы буду выполнены. Кроме того, администрация уже обратилась в службу благоустройства города с просьбой организовать работы по вырубке кустарников и опиловке биологически устаревших деревьев в зоне перехода.