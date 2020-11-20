Саратовцы жаловались на запустение площадки в Заводском районе города, которую установили при содействии еще депутатов Михаила Исаева и Андрея Иванова.

Администрация района отреагировала на публикацию об этом интернет-издания “Новости Саратова”.

Направлено обращение в адрес УК для расчистки участка и проверки соответствия оборудования требованиям безопасности. При необходимости его могут демонтировать.

—Обустройство детских игровых площадок в рамках муниципальной программы является дополнительным видом работ и возможно при условии 50% софинансирования жителей многоквартирного дома,— объяснили чиновники.

В администрации ответили, что решение об использовании земли принимается на общем собрании собственников. Поэтому можно обратиться в УК для того, чтобы у дома появились качели, горки и другие атрибуты для детских игр.