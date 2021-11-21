Администрация Заводского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об аварийном доме, жильцы которого не могут достучаться до властей.

Напомним, местные жители жалуются на отсутствие помощи в доме, который признан аварийным в 2017 году. Дом разваливается, каждый месяц квартиры 1-го этажа затапливает канализационной водой, так как колодцы переполнены, а подвалы затоплены.

-29 октября засор канализационного профиля общедомового имущества по данному адресу устранён управляющей организацией «Дом-старт 2020». По вопросу нарушения в содержании общедомового имущества, граждане вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию по Саратовской области или в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова, — ответили на это в администрации.