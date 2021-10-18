Администрация Заводского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей города на отсутствие отопления в домах.

В субботу, 16 октября, жительница Заводского района опубликовала сообщение с жалобой на отсутствие отопления. По ее словам, ремонтные работы ведутся уже третий день, но батарея не начинает давать тепло. Ее жалоба оказалась не единственной.

—Отсутствие отопления вызвано повреждением на теплотрассе. По информации ПАО «Т Плюс», завершение ремонтных работ и восстановление отопления запланировано на 18 октября. В случае перебоев в подаче отопления жители могут уточнить информацию в своей управляющей компании, — прокомментировали в администрации.