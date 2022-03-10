Накануне, 9 марта, проведено обследование семи объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Ленинского районов.

Проверку проходили путепроводы «Стрелка», «Технический», «Московский», «8-я Дачная», «3-я Дачная», «Трофимовский», надземный пешеходный мост «Молодежный».

Так, из семи объектов два («Трофимовский» и «Молодежный») находятся в исправном, работоспособном состоянии. Состояние остальных оценивается как ограниченно-работоспособное.

По результатам проверки планируется разработка проектно-сметной документации на ремонт путепроводов «3-я Дачная» и «Технический».

На объект «8-я Дачная» проектная документация на ремонт была разработана в прошлом году.

Проект реконструкции транспортной развязки «Стрелка» уже получил положительное заключение экспертизы.