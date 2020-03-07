Саратовский адвокат пообещал преступнице избежать уголовной ответственности за один миллион рублей. Об этом сообщает СУ СКР Саратовской области.

29 сентября 2018 года адвокат решил заработать нечестным путем. Он сообщил мужчине, чья родственница проходила по уголовному делу, что поможет освободить ее, вопрос только в деньгах. Юрист убедил мужчину, что у него достаточно связей, чтобы помочь. Необходимо было заплатить судье и проблема бы в миг решилась.

На самом деле судье деньги передаваться не собирались, а миллион взяточник хотел потратить на свои цели. Более того, после получение вознаграждения, адвокат запросил еще 50 тысяч рублей на якобы расходы.

Несмотря на то, что злоумышленник вину не признал, суд посчитал собранные следствием доказательствами достаточными для вынесения приговора. За свою «помощь» адвокат отправится в колонию общего режима на три года.