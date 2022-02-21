Следователи завели уголовное дело на одного из адвокатов Саратова за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В феврале один из адвокатов на территории Октябрьского района получил частями более трех миллионов рублей, чтобы защищать интересы своего доверителя в суде. Злоумышленник не собирался помогать, поскольку не мог повлиять на решение судей, и не предпринимал никаких мер. Данные действия проводились в рамках оперативного мероприятия и нарушителя удалось поймать с поличным.

В настоящее время расследование продолжается, и выясняются все обстоятельства произошедшего для закрепления доказательств.