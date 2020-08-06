Сегодня, 6 августа, в Саратовском областном суде проходит заседание об убийстве Лизы Киселевой.

Адвокат семьи Елизаветы Киселевой Александра Бакшеева сообщила, что обвиняемый Михаил Туватин признал вину по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 «Убийство».

Она рассказала, что с семьей подзащитных она встретилась благодаря общим знакомым, а вообще работает в Москве.

— Данные процессы, поскольку я представляю потерпевших, критической, глобальной сложности для меня не представляют. У меня есть дела, где я представляю обвиняемых по пяти статьям где я убеждена что дело является заказным и сфабрикованным и соответственно, вот такие дела уходит много сил, — отметила Александра Бакшеева.

Адвокат подчеркнула, что в этом деле, как и во многих других, есть группа людей, думающих иначе.

— Не самые адекватные женщины обвиняют Елену в том, что она плохо следила за детьми, они подавали заявления. В действиях Елены не было найдено никаких нарушений законодательства. Это поставило семью, помимо трагедии, в неприятную ситуацию, но мы быстро с ней разобрались, — уточнила Александра Бакшеева.

Она рассказала, что на городских сайтах некоторые люди пишут лживую информацию о семье Киселевых, негативные комментарии. Руководство интернет-ресурсов идет навстречу и удаляет это сразу, а не через суд. Последний раз такая ситуация была несколько дней назад.

По мнению Александры Бакшеевой, Михаил Туватин — асоциальный тип, который должен быть пожизненно изолирован от общества. Ведь когда его в последний раз выпустили из колонии, он практически сразу изнасиловал девушку. Она заявила, что категорически будет настаивать на пожизненном сроке.

Напомним, трагедия произошла 9 октября 2019 года. По версии следствия около 7:40 мужчина увидел девочку, которая шла в школу у заброшенного гаража у дома №21 на Высокой улице в Саратове. Он схватил ее за шею, затянул в гараж и начал совершать действия сексуального характера.

Ребенок пытался убежать, но злоумышленник руками, а затем проводом из металла стал давить на его шею. Так продолжалось до тех пор, пока девочка не скончалась. Потом он через отверстия в стенах перенес тело в соседний гараж, опустил в погреб и скрылся.

Девочку искал весь город, даже после окончания поисков часть горожан пришли к отделу полиции, где был задержанный, и требовали объяснений. Другая часть отправилась к гаражам, где расположен по поискам девочки. Они увидели полицейскую машину и подумали, что подозреваемый в преступлении именно там. Из-за этого они набросились на машину, полицейским пришлось применить спецсредства.

Мужчину поймали практически сразу, на него завели уголовное дело. Он так и не признал свою вину. Расследование завершено.

Видео: КП-Саратов