Адвокат из Саратова поймана на мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Она уверила своего доверителя и его супругу в том, что имеет связи, при помощи которых она может за денежное вознаграждение может изменить меру пресечения на более мягкую, прекратить уголовное дело, или уволить сотрудников, которые ведут его.

С мая 2019 по декабрь 2021 адвокат выманила у доверителей 3,75 миллиона рублей. Осознав, что их обманули, супруги обратились в полицию.

В ходе оперативного мероприятия адвокат взяла у подзащитных сумму в 10 миллионов рублей за назначение наказания не подразумевающего тюремное заключение. Сотрудники УФСБ пресекли ее действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.