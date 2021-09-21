Октябрьский районный суд вынес приговор адвокату палаты Саратовской области. 61-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве, сообщает следственное управление.

1 февраля 2016 года адвокат обманным путем получила от местной жительницы 500 тысяч рублей. Она сказала женщине, что может помочь с вынесением решения суда в пользу потерпевшей. При том что ранее она уже получила от женщины два миллиона рублей.

Адвокат вину не признала, но суд счел иначе. Приговором ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.