Адвокат из Саратова осуждена за мошеннические действия, но ее приговор был смягчен, сообщает первый кассационный суд общей юрисдикции.

Установлено, что Алла Лысенко, будучи адвокатом, в 2015 году получила от мужчины один миллион рублей для передачи этих денег в прокуратуру и полицию, чтобы те поспособствовали прекращению уголовного дела. Но адвокат не спешила передавать кому-либо эту сумму, а распорядилась ею по своему усмотрению.

Через несколько лет, в 2019 году, Алла Лысенко аналогично обманывала людей, боящихся уголовного преследования, таким способом она едва не получила пять миллионов рублей, но сотрудники ФСБ задержали злоумышленницу.

Энгельсский суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Заместитель прокурора пытался обжаловать приговор и условно осудить адвоката. Судебная коллегия не согласилась с доводами прокурора, но приговор все же смягчила, снизив срок наказания до 1,1 года лишения свободы в колонии общего режима.