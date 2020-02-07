Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин начал свой визит в Саратов с посещения аэроклуба имению Юрия Гагарина, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Спикер госдумы признался, что в последний раз посещал аэроклуб 20 лет назад. Он осмотрел классы летной подготовки, выставку, рассказывающую историю клуба.

Руководитель клуба Евгений Алексеев выразил благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву за поддержку в развитие санавиации. Рассказал о пополнении санитарных полетов.

— Не надо здесь елея, подсыплю горечи. У вас есть площадка. Полеты принимаете только в светлое время суток, нет ангаров теплых — нужно разогревать вертолеты, — сказал Вячеслав Володин и призвал все же не стесняться говорить о минусах.

— Хорошо, хоть линолеум меняется. Мы должны обеспечить статус охранной зоны, объектов культурного развития. Мы бы могли здесь построить дополнительные ангары. Правильно было бы допустить областную программу к этому вопросу, — отметил он.

В завершение встречи Председатель госдумы подчеркнул, что « аэроклуб — не просто здание на отшибе, а частичка памяти».

-В течение года нужно сделать все, чтоб на следующий год в рамках проекта «Парк покорителей космоса» клуб был неотъемлемой его частью, — сказал Вячеслав Володин.