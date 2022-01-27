Аэроклуб имени Гагарина в Дубках стал победителем Всероссийского конкурса «Облик современного аэроклуба». Об этом сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщили в telegram.

Концепция развития под названием «Делая новое, сохраняем старое» заняла первое место.

«В прошлом году в аэроклубе по инициативе Вячеслава Володина прошел первый этап реконструкции: отремонтированы здания штаба и КПП, построены ангары, дороги, тротуары.

В рамках благотворительного проекта стартовала реализация второго этапа. Началось строительство гостиницы. Здесь появятся игровые площадки и несколько зон отдыха»,-написали на канале.