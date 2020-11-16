Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соглашение с инвестором АО «Металлургический завод Балаково»в лице гендиректора Виталия Бабенко о реконструкции аэропорта в Балаково.

Проект реализуют через механизмы государственно-частного партнерства.

Отметим, что идею восстановления объекта в прошлом году озвучил председатель ГД Вячеслав Володин.

Федеральная часть проекта затронет проектирование и создание объектов аэродромной инфраструктуры, инвестор займется технической территорией. Со стороны региона будут обустроены коммуникации и автодорожный подъезд.