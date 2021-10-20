На перроне «Гагарина» заканчивается комплексная подготовка к зиме.

Как сообщили в пресс-службе компании, в аэропорте прошел смотр зимней спецтехники.

— Машины готовы и ждут своего часа.

Проверена работоспособность свыше 170 единиц техники, среди которых снегоуборочные машины, деайсеры, предназначенные для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аэродромные тягачи, багажные тележки, перронные автобусы, самоходные трапы, ленточные погрузчики и легковые автомобили различных служб, — отмечает «Гагарин» с своем Instagram.

Готовность к работе в зимних условиях, по оценкам специалистов аэропорта, составляет 100%.