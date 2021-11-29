Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый призвал закрыть авиасообщение с Египтом на фоне распространения новой мутации ковида.

Полеты россиян в страны Африки, в том числе Египет, могут временно прекратить до тех пор, пока «Омикрон» не будет детально исследован.

Напомним, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх осуществляет на регулярной основе в том числе и саратовский аэропорт «Гагарин».

Г-н Круглый также заявил, что как доктор полагает: вероятность появления в РФ нового штамма коронавируса в настоящее время достаточно велика.

Фото: www.pravda.com.ua