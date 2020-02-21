За полгода работы саратовский международный аэропорт «Гагарин» обслужил более 346 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Так, внутрироссийскими рейсами воспользовались 333,954 тысячи человек, а на международными — 12,236 тысячи пассажиров. С 20 августа новый аэропорт превысил нагрузку старого на 48 процентов за аналогичный период.

Всего с открытия было выполнено 3,391 тысячи посадочных операций, а общи объем грузов превысил 520 тонн.

Новый аэровоздушный комплекс позволяет обслуживать комфортабельные самолеты, такие как Boeing 737-800, Airbus A320, Embraer-170/190 и Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, лайнеры компании «Победа» летают в обе российские столицы, а «ИрАэро» в Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды, а рейсы в Сургут выполняет авиакомпания «ЮТэйр».