Сегодня, 27 января, саратовский аэропорт «Гагарин» определил топ самых пунктуальных перевозчиков в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба.

В рейтинг аэропорта попали российские авиакомпании с ежедневными рейсами и авиаперевозчики из России.

В первой группе в тройке оказались авиакомпания Red Wings — 573 рейса без отклонения от расписания, авиакомпания «Россия» — регулярность 94% и авиакомпаний «Победа» — 89%.

Во второй группе первое место заняла компания «Икар» (Pegas Fly) с показателем 95%. На втором месте авиакомпания Smartavia – 88% и на третьем месте – «Аэрофлот», 87%.