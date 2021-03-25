Международный аэропорт “Гагарин” с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября.

Из Саратова запланированы чартерные рейсы по 11 направлениям. Можно улететь на курорты: Анапа, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Сохраняются популярные российские направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сургут.

В столицу самолеты компаний «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково), Red Wings и S7 Airlines (в Домодедово) будут летать пять раз в день по 30 апреля, а с 1 мая — шесть.

Рейсы в Сочи из «Гагарина» продолжит выполнять авиакомпания «Победа» с частотой четыре раза в неделю по 28 мая и с 29 сентября по 29 октября, а с 29 мая по 27 сентября уже ежедневно.

Авиакомпания Pegas Fly планирует дважды в неделю летать из Саратова в Анапу и Минеральные Воды на Embraer ERJ-190 вместимостью 110 кресел. А Nordwind — дважды в неделю, по средам и воскресеньям.