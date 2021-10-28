С 31 октября саратовский аэропорт «Гагарин» переходит на зимнее расписание.

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что в осенне-зимний период до 28 марта 2022 года запланированы рейсы по 14 направлениям.

Летать из Саратова будут 11 авиакомпаний — «Россия», «Победа», Nordwind, «Икар»,S7, UTair, Red Wings, «Азимут», Smartavia, Azur Air и Royal Flight.

В столицу России будут выполняться 7 рейсов каждый день. В питерский аэропорт Пулково ежедневные рейсы будет осуществлять авиакомпания «Победа». Кроме этого, самолёты этой авиакомпании будут летать в Сочи 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В зимнем расписании «Гагарина» останутся рейсы на популярные египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Зимой из аэропорта «Гагарин» также планируются прямые рейсы в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, Сургут и Ереван. Продолжатся вылеты из Саратова в Худжанд.