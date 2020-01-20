Саратовская воздушная гавань «Гагарин» включена в перечень узловых перечень узловых аэропортов. Об этом сообщает секретариат заместителя Председателя Правительства области Василия Разделкина.

— Решение было принято федеральным правительством в целях развития транспортной инфраструктуры РФ. В перечень входят аэропорты 20 городов страны, — говорится в сообщении.

Новый статус позволит расширить маршрутную сеть аэропричала, в том числе откроет перед ним новые возможности. Однако по заявлению Разделкина, в связи с увеличением маршрутов пассажиров ждет и скачок цены на билеты.

Стоит отметить, что маршрутная сеть саратовской воздушной гавани будет расширена также за счет федеральный субсидий, которые позволят летать в аэропорты других субъектов федерации.