Саратовский аэропорт «Гагарин» стал участником программы поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря заключенному соглашению между АО «СарАэро-Инвест» и минэкономразвития области.

В рамках нацпроекта на безвозмездной основе аэропорт получит адресную поддержку по развитию производственной системы на основе инструментов бережливого производства.

На первоначальном этапе эксперты-практики Регионального центра компетенций проведут анализ работы всех специальных служб аэропорта. В последующем будет разработана стратегия по созданию эффективной методики оптимизации бизнес-процессов, связанных с пассажирскими перевозками.

— Сотрудники аэропорта получат важный опыт принятия точечных, выверенных инструментов бережливых технологий, которые помогут организовать работу авиапредприятия с комфортом для экипажей и пассажиров, — отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.

За полгода эксперты должны довести до образцового состояния участок на выбранном производственном потоке и обучить персонал. В перспективе обученные сотрудники аэропорта будут делиться навыками бережливого производства с коллегами и внедрять новые подходы к работе на других участках.

Кроме того, участие в нацпроекте дополнительно предполагает доступ к льготному заемному финансированию, бесплатному обучению по программам «Лидеры производительности».

Всего в настоящее время участниками нацпроекта «Производительность труда» на территории Саратовской области являются 73 предприятия. 1,288 тысячи работников этих предприятий обучены технологиям бережливого производства.

Результатом реализации национального проекта станет ежегодный прирост производительности труда не ниже пяти процентов к 2024 году.

Напоминаем, что продолжается приём заявок на участие в проекте. Участниками могут стать предприятия региона базовой несырьевой отрасли, в том числе торговли, и имеющие годовую выручку не менее 400 млн. руб. Для участия необходимо подать заявку на сайте «производительность.рф» или обратиться по телефону Фонда развития промышленности Саратовской области: (8452) 24-44-00.