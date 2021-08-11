Балаковский аэропорт может открыться в 2024 году, так заявил Вячеслав Володин.

Он обсудил вопросы обустройства города Балаково с местными жителями. Горожане поинтересовались, когда им ждать открытие аэропорта. По словам Вячеслава Володина, ответственность за контроль строительства аэропорта возложен на депутат ГД Николая Панкова.

— Будем стараться. Николай Панков получил поручение контролировать этот вопрос. Руководство федерального агентства посетило Балаковский аэропорт, мы обсуждали этот вопрос с министерством транспорта, работы по проектированию начаты, они будут проводиться в рамках частно-государственного партнерства, — ответил Вячеслав Володин.

Так же председатель ГД подчеркнул, что желание работать над открытием аэропорта изъявили две крупных компании. По его словам, строительство новой полосы, или ремонт старой является первоочередной задачей. Мнения специалистов здесь расходятся, так как старая полоса в хорошем состоянии.

— Пока все идет обнадеживающе — аэропорт мы построим. В начале было много проблем. Сейчас все приобретает потихоньку рабочий процесс. Я надеюсь, что в Балакове у нас будет аэропорт, тем более, город развивается, — подчеркнул Вячеслав Володин.