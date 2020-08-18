Жительница Саратова продавала аккаунт мужа в онлайн-игре и нарвалась на мошенника, сообщает пресс-служба городского управления полиции.

25-летняя девушка выставила на продажу аккаунт в игре «Снайпер-Арена» за 15 тысяч рублей. К ней обратился неизвестный покупатель по имени Алексей, пожелавший приобрести товар. Он рассказал девушке, что минимальный платеж с его карты должен составлять 31 тысячу рублей и предложил перевести ему 16 тысяч, чтобы он затем перевел их назад вместе с 15 тысячами оплаты за аккаунт. После того, как доверчивая продавщица совершила перевод, покупатель перестал выходить на связь. Девушка обратилась за помощью к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело.