В Саратове задержали гаваря банды аферистов. Они присваивали квартиры покойников.

В региональной прокуратуре рассказали, что криминальное трио работало с апреля 2014 года. Организатор группировки подделывал документы о родственных связях с умершими людьми, передавал их нотариусам и в суды, после чего заявлял о правах на наследство.

Всего мошенники присвоили себе имущества на 14 миллионов рублей: недвижимость они продали, а деньги со счетов обналичили.

В мае 2019 года 64-летнего злоумышленника удалось задержать. Он сразу же подписал досудебное заключение и согласился сотрудничать со следствием. Дело против него будет рассматриваться отдельно. В отношении его двоих подельников расследование продолжается.