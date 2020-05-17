В Саратове завели уголовное дело по обращению местной жительницы, у которой мошенники с карты списали 241,235 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского ГУ МВД.

Во Фрунзенский отдел полиции обратилась 52-летняя жительница Саратова, которую после телефонного разговора обворовали на приличную сумму. Пострадавшая рассказала, что сначала ей поступил звонок от женщины которая представилась сотрудницей банка и сообщила заявительнице, что на неё оставили заявку на кредит. Местная жительница пояснила, что подобных заявок не оставляла, и пользуется услугами другого банка.

После этого пострадавшей позвонил мужчина и представился сотрудником банка где хранятся её сбережение. “Оператор” сообщил, что с карты женщины пытаются снять 6,7 тысячи рублей, воры находятся в другом регионе и деньги можно вернуть если назвать код из SMS. Пострадавшая выполнила все названные действия после чего обнаружила, что осталась без 241,235 тысячи рублей. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

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