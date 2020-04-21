Мошенники продолжают разводить своих жертв через интернет.

По информации ГУ МВД, на удочку аферистов попался 36-летний мужчина, который хотел приобрести игровую приставку ха 18 тысяч рублей.

Связавшись с продавцом через мессенджер, он обговорил с неизвестным условия покупки. После этого продавец отправил потерпевшему ссылку для безналичного расчета товара. Доверчивый покупатель четко следовал инструкциям, но своей посылки он так и не дождался.

Потеряв 17,846 тысячи рублей, мужчина пошел в полицию. Уголовное дело расследуется.