Жительница Ртищева попалась на уловки Интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД.

58-летняя сельчанка разместила в интернете объявление о продаже газовой плиты. После этого ей поступил звонок от якобы покупателя, который заверил ее, что деньги переведет сейчас, а товар заберет позднее.

Доверчивая жертва продиктовала аферистам номер своей банковской карты для перевода. Однако потерпевшая осталась без средств, так как на другом конце провода попросили продиктовать смс-код. В результате невнимательности женщины, с нее было списано девять тысяч рублей.