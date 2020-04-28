Житель Заводского района попался на уловки телефонных мошенников.

В полиции рассказали, что 36-летнему мужчине позвонила якобы сотрудника банка и поинтересовалась, не оформлял ли тот кредит на миллион рублей. Потерпевший опроверг эту информацию, тогда к разговору подключился сотрудник безопасности того же кредитного учреждения. Он пояснил, что для аннулирование действующего займа требуется оформить новую заявку. Тут-то и попался доверчивый саратовец.

Он установил две программы удаленного доступа, по указаниям собеседника, после чего ему пришло оповещение об одобрении кредита на 628,3 тысячи рублей. Кроме того, злоумышленники уговорили бедолагу перевести их по номеру в ячейку, что и было сделано.

Осознав, что попался на удочку аферистов, мужчина поспешил в полицию.