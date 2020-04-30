В Вольске местный житель стал очередной жертвой мошенников.

В ГУ МВД сообщили, что мужчина оставил на сайте в сети Интернет заявку о получении кредита. Чуть позже ему позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что вольчанину одобрили заем на 300 тысяч рублей. Однако для его получения необходимо открыть счет, за который необходимо заплатить.

Доверчивый заемщик выполнил все указания собеседника и перевел на указанные счет более 135 тысяч рублей, но кредит он так и не получил.

По данному факту завели уголовное дело.