Управления ветеринарии по Саратовской области подвело итоги первого полугодия, об этом сообщает их пресс-служба.

Благодаря своевременно принятым мерам в регионе обеспечено благополучие по гриппу птиц, сибирской язве, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота и другим опасным

инфекциям.

Но в Самойловском и Энгельсском районах были обнаружены две свиньи с африканской чумой, которые были ликвидированы, дабы не допустить распространения заболевания. Оба случая инфицирования специалисты связывают с нарушением ветеринарного законодательства со стороны владельцев животных.

Регион был оздоровлен от туберкулеза животных, кроме того, на контроль взяты обстановка по хроническим инфекциям — бруцеллезу, лептоспирозу животных, лейкозу крупного рогатого скота.

Многие животные получили вакцину, что защитит их от возможного инфицирования.

Также активно следят за ситуацией с бешенством. За шесть месяцев ветеринарные врачи привили около 190 тысяч животных, из них 30 тысяч собак и 25 тысяч кошек. Но бешенство было выявлено у 71 животного, 58 случаев инфицирования ликвидировали.