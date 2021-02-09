Главный врач ГУЗ «Саратовский областной кардиохирургический центр», региональный координатор проекта «Здоровое сердце» партии «Единая Россия» Валерий Агапов положительно оценил динамику по обеспечению города Саратова новыми поликлиниками

— Благодаря работе Вячеслава Володина у Саратова появилась надежда исправить сложную ситуацию по медицинскому обеспечению жителей. Особенно остро стоит вопрос с новыми поликлиниками в новых микрорайонах. Строители дома новые построили, а обеспечить социальными объектами новоселов забыли. Пришлось вмешиваться спикеру

Государственной думы Вячеславу Володину. Найдены средства в том числе из федерального бюджета на строительство новых поликлиник. Уверен, что это дело будет доведено до конца и у нас появятся современные поликлиники. Но уже сейчас необходимо озаботиться о проблеме кадрового обеспечения новых учреждений здравоохранения. Пандемия только усугубила кадровые проблемы в первичном звене несмотря на то, что у нас имеется один из самых крупных медицинских университетов, — отметил Агапов.