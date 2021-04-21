Главный врач Областного клинического кардиологического диспансера, доктор медицинских наук Валерий Агапов прокомментировал Послание президента к Федеральному собаранию.

— В послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин обозначил ряд приоритетов в сфере здравоохранения – вакцинация от covid-19, расширение программ диспансеризации и профилактических осмотров с особым вниманием к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, устранение очередей и проблем с получением рецептов и больничных на амбулаторном этапе, развитие телемедицины. За время реализации в регионе нацпроекта «Здравоохранение» активно ведется работа по этим и другим направлениям.

В прошлом году Областной клинический кардиодиспансер приобрел инновационное медицинское оборудование для своих подразделений, включая «тяжелые» диагностические аппараты: рентгенаппарат, флюорограф, цифровой маммограф, ангиограф, ультразвуковые сканеры экспертного уровня, в том числе переносные, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и многое другое. Для организации бесперебойной работы специалистов, развития цифровизации, телемедицины все подразделения кардиодиспансера были обеспечены необходимой информационной техникой. Модернизация нашего учреждения в минувшем году отразилась и на показателях. За 2020 год из кардиохирургического центра ГУЗ «ОККД» было выписано более 3,5 тысячи пациентов.

Проведено свыше 200 операций аорто-коронарного шунтирования, более сотни пациентов были прооперированы по поводу пороков сердца. Активно работает аритмологическое кардиохирургическое отделение, более 700 пациентам установлены кардиостимуляторы, 280 больным проведена операция радиочастотной аблации аритмогенных зон, проведено свыше четырех тысяч коронароангиографий больным с ИБС, 1,896 тысячи пациентам установлены стенты. Больше тысячи стентирований при остром коронарном синдроме проведено в клинике кардиологии ГУЗ «ОККД». Более 2,5 тысячи пациентов вакцинировались от новой коронавирусной инфекции covid-19 в поликлинике кардиодиспансера и в мобильном пункте в ТРЦ «Сити Молл» препаратом «Гам-Ковид-Вак». За пять месяцев в нашем covid-госпитале, расположенном с 23 октября на площадке регионального сосудистого центра, успешно пролечились более тысячи пациентов. Переоснащение и дооснащение кардиохирургического центра, клиники кардиологии, территориальной поликлиники и ковид-госпиталя ГУЗ «ОККД» позволило в кратчайшие сроки усовершенствовать оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией – от первичной помощи на амбулаторном этапе до специализированной, высокотехнологичной в условиях стационара. Эта работа будет продолжена, — говорит он.