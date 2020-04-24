29 апреля 2020 года состоится Единая сетевая онлайн пресс-конференция общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Саратовской области. Участники расскажут о планах и программах работы общественных представителей АСИ в интересах Саратовской области, а также о форматах взаимодействия с целевыми сообществами региона.

В приоритеты работы общественных представителей входят продвижение инициатив, взаимодействие с партнерами, работа с лидерскими проектами, поддерживаемыми Агентством, а также организация регионального сотрудничества между партнерскими структурами, взаимодействие с целевыми сообществами, организация для них наставничества от российских и зарубежных экспертов.

Цель конференции — заинтересовать целевые сообщества в регионе ценностным предложением от новых общественных представителей АСИ и вовлечь представителей сообществ в деятельность Агентства.

Пресс-конференция организована общественным представителем АСИ в Саратовской области, доцентом Поволжского института управления РАНХиГС Еленой Константиновой (направление «Образование и кадры»), назначенной по итогам открытого конкурсного отбора АНО «Агентство стратегических инициатив».

В первом блоке спикером конференции выступит генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители заинтересованных органов исполнительной власти Саратовской области.

В конференции примут участие:

— представители АСИ по направлениям деятельности;

— представители региональных органов власти;

— назначенные общественные представители АСИ;

— кандидаты в общественные представители второй волны;

— участники региональных неформальных деловых, социальных и других сообществ;

— журналисты региональных общественно-политических СМИ;

— представители тематических порталов;

— администраторы крупнейших тематических групп и страниц в социальных сетях региона;

— представители образовательных организаций, НКО;

— представители бизнеса.

Мероприятие будет проводиться в дистанционной форме через Образовательный центр коллективной работы «Точка кипения СГТУ имени Гагарина Ю.А.» с использованием сервиса Zoom.

Для участия в сетевой онлайн пресс-конференции необходимо пройти электронную регистрацию на платформе Leader-ID: https://leader-id.ru/event/49967/ и https://leader-id.ru/event/49980/.